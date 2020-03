Descubre Xel Há: la caleta milenaria más bella de la Riviera Maya

Dotada de una exuberante belleza natural, Xel Há (entrada de agua) se convirtió en su tiempo en un importante puerto de arribo de mercancías que se distribuían en la Riviera Maya y la Península de Yucatán.

El asentamiento de este increíble destino se extiende hasta 1.5 kilómetros tierra adentro y abarca 800 metros de línea costera, con influencias arquitectónicas, artísticas y culturales de regiones como El Petén, Belice.

En la década de los 80, antes de que se supiera lo suficiente sobre este lugar, los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encontraron montones de piedra, entre Tulum y Playa del Carmen, y decidieron utilizarlos para la construcción de la carretera Cancún-Chetumal, sin saber que pertenecían a vestigios de varios siglos atrás, cuenta el investigador Enrique Terrones.

Pasados los años, en noviembre de 1993, Novedades de Quintana Roo y Sipse dieron cuenta de la concesión de la mitad de lo que fue el poblado de Xel Há, la parte de la caleta, para construir un sofisticado parque de diversiones. Del otro lado de la carretera quedaron los edificios donde se llevó a cabo la principal actividad política y religiosa de este lugar.

Las primeras poblaciones de este sitio datan de los años 100 al 400 d. C., pero de esa época sólo persisten restos cerámicos, no hay construcciones ni monumentos, quizá porque en esa época era una población incipiente, con chozas de madera y palma de las que no quedan restos.

De acuerdo con los aportes del arqueólogo Joaquín Leira Guillermo, después del año 400 y hasta el 600 d. C., Xel Há tuvo una creciente actividad constructiva, con influencias arquitectónicas de los mayas de Belice.

Un ejemplo de ello, refiere el investigador, es el edificio conocido como la Casa de los Pájaros. El nombre de esta simbólica construcción se debe a un mural ubicado en el cuarto norte, que representa dos escenas de aves separadas por una columna en la cual está dibujado un glifo de Ahaú, un día dentro del calendario maya que también ejemplifica un título de la nobleza, como “El señor”.

En la primera escena se encuentran dibujados una especie de loros amarillos de cola corta y pico encorvado, mientras que en la segunda, la caracterización es de pájaros amarillos, cola larga y pico negro. Una alegoría a la naturaleza.

En la parte central del cuarto sur se encuentra el torso de un personaje portando un penacho y ornamentos que remiten a Teotihuacán, en el centro del país. Se cree que el personaje es la representación de Tláloc, dios del agua en el Valle de México, según las referencias proporcionadas por Leira Guillermo.

Otros de las estructuras importantes de este centro de población prehispánico son las edificaciones conocidas como “El Palacio” y “Las Pilastras”, que por sus características se deduce eran de uso habitacional para el sector dominante, es decir, los sacerdotes y familias distinguidas.

El sitio también tuvo influencia de ciudades tierra adentro, en lo que hoy se conoce como Yucatán, mismas que se manifiestan en la cerámica que fue encontrada en el interior del lugar.

Para el período que abarca del 1200 al 1527 d. C., Xel Há continuó desarrollándose y en esta etapa fueron erigidas dos importantes infraestructuras, las conocidas como “El Muelle” y “El Jaguar”.

El primero no está abierto al público, por razones que se desconocen. Este grupo de monumentos está cubierto por una muralla de 50 metros de largo y tres metros de altura, quizá para protegerse o a manera de ritual.

Tanto “El Muelle” como “El Jaguar” comparten el estilo arquitectónico conocido como “Costa oriental”, común en las demás poblaciones ubicadas cerca de las playas.

La casa de “El Jaguar” está situada justo a un costado de un imponente cenote rodeado de vegetación y fue levantada en dos fases de construcción. En la primera, aún se pueden observar restos de pintura mural, en la que se conservan diseños y personajes con ornamentas ostentosas, coloreados en azul maya y negro.

En la segunda fase se engrandeció el edificio. En el muro de un costado se puede observar la figura de un felino en color rojo y amarillo, de ahí el nombre de esta edificación.

Posterior al año 1527 se cree que este sitio fue deshabitado, después de la llegada de los conquistadores, pues los pobladores no resistieron las enfermedades.

¿Qué significa Xel Há?

En maya, Xel Há significa “entrada del agua” o “lugar donde nacen las aguas”. Este nombre refiere la conexión que existe entre el acuífero maya y el Mar Caribe. En el corazón de este impresionante destino de la Riviera Maya, las aguas subterráneas y del mar se unen para dar cobijo a numerosas especies marinas y de agua dulce.

¿Cómo llegar a Xel Há?

La famosa Caleta está ubicada en el corazón de la Riviera Maya. Si sales de Cancún, tendrás que dirigirte 122 kilómetros al sur; si sales de Tulum, 13 kilómetros al norte.

Llegar es fácil. La recomendación más segura y económica es tomar los autobuses ADO disponibles en las centrales de Cancún y Tulum. Los taxis también pueden darte el servicio, pero su precio es variable. Antes de abordar un taxi, recuerda preguntar la tarifa para evitarte sorpresas.

Xel Há fotos: disfruta la siguiente galería

