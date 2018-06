Agencias y Redacción

MÉXICO.- Se juega ahora mismo y en simultáneo el primer tiempo del México vs Suecia y del Alemania vs Corea dentro de la tercera y última ronda de partidos del Grupo F del Mundial.

Corea empezó mejor su partido ante los campeones, que han ido creciendo, pero no llegaban a la portería contraria con claridad. Los asiáticos obligaron al minuto 16 a Neuer a desviar a dos tiempos.

Cualquiera de los cuatro del Grupo F puede avanzar a octavos, incluso Corea, que llegó al partido de hoy sin puntos. México tiene 6 y Alemania y Suecia tienen 3.

Alemania, vigente campeona, debe ganar para no quedar fuera por primera vez en su historia.

El que acabe como líder en el Grupo F enfrentará al segundo lugar del Grupo E, cuyos elementos juegan más tarde y son: Brasil y Suiza (4 puntos), Serbia (3) y el eliminado Costa Rica. Los amazónicos enfrentan a los serbios y los suizos a los ticos.

Por Alemania debutan Leon Goretzka y Niklas Sule en el Mundial.

Alineaciones

Alemania presenta cinco cambios respecto al equipo que se midió a Suecia.

Por Corea del Sur : Hyun-woo, Min-woo, Young-gwon, Hyun-soo, Yong, Sung-yueng, Seon-min, Jae-sung, Hee-chan, Heung-min.

Por Alemania : Neuer, Hector, Sule, Rudiger, Kimmich, Kroos, Khedira, Muller, Ozil, Reus, Werner.

Los octavos

Hasta ahora hay cuatro partidos asegurados para octavos de final:

Francia vs Argentina, Uruguay vs Portugal, España vs Rusia y Croacia vs Dinamarca.

(Info: Marca y Redacción SIPSE.com)