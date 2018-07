Agencias

MÉXICO.- ‘Neymardependencia’, falta de liderazgo y testarudez con sus protegidos; estas son las lecciones que el seleccionador brasileño podrá sacar de la eliminación ante Bélgica en cuartos de final del Mundial.

1) El planteamiento táctico ante Bélgica

Tite se equivocó gravemente en su planteamiento del partido ante Bélgica y Roberto Martínez sacó provecho exactamente de lo que él pensaba que sería la ventaja brasileña. El seleccionador canarinho preparó el equipo para jugar en los espacios que él pensaba que existirían en la espalda de De Bruyne, pero no contaba que Martínez adelantaría a su mejor centrocampista y pondría a Fellaini de pivote, jugando con el crack del Manchester City armando las contras belgas en el tremendo hueco dejado entre Fernandinho y la defensa. Tanto el córner que dio origen al 1-0 y la jugada del 2-0 salieron de jugadas de velocidad construidas desde la parte central del campo y que explotaron la fragilidad técnica de Fágner ante un gran Hazard y los errores de posicionamiento de Marcelo en los lanzamientos de profundidad hacia las bandas. Jaque mate del entrenador español al brasileño.

2) La falta de liderazgo dentro y fuera del campo

El sistema de rotación de capitanes fue una de las teorías de Tite que, en el papel, al principio parecía interesante. Pero que demostró en la práctica que nada más era que un inexplicable miedo del entrenador de no querer elegir a un líder. O simplemente que este líder no existía. Faltó la figura del capitán en momentos de claro descontrol, principalmente de su gran estrella, Neymar.

3) La apuesta ciega en Neymar

Tite apostó todas sus fichas en la recuperación de Neymar y falló miserablemente. No sólo el delantero no jugó en el nivel que se esperaba de él sino que demostró un total descontrol emocional en gran parte de la competición. Simuló faltas, peleó con árbitros y rivales y creó con su antipatía e inmadurez un rechazo a la selección brasileña que siempre fue conocida por la alegría y buen rollo.

4) La insistencia con sus protegidos

Tite murió abrazado con sus protegidos en Rusia. Insistió en mantener a Paulinho en el equipo titular aunque el centrocampista del Barcelona no estuviera al mismo nivel de hace un año. Lo mismo se puede decir de Gabriel Jesus, un delantero que no marcó goles, no dio asistencias y apenas creó oportunidades, mantenido en el equipo por “su labor táctica” y “su esfuerzo”.

5) La falta de criterio con Filipe Luis y Firmino

Tite justificó el regreso de Marcelo al equipo titular ante Bélgica como una decisión de criterio. Pero Filipe Luis había sido uno de los mejores jugadores de Brasil ante Serbia y México, añadiendo solidez defensiva y táctica al equipo, además de excelente aporte ofensivo para romper líneas rivales. El verdadero criterio sería mantenerle en el equipo titular, por mérito. Como lo hizo con Fágner en la otra banda. Pero ganó el nombre propio, la jerarquía. Y Marcelo fue sorprendido varias veces fuera de posición en la derrota de Kazán. Firmino fue uno de los mejores delanteros de la temporada europea con el Liverpool y, todas las veces que entró, añadió verticalidad al ataque brasileño. Merecía haberse ganado la titularidad durante el Mundial.

6) Las lesiones y los lesionados

Neymar, Fred, Renato Augusto, Douglas Costa, Filipe Luís, Fágner, Danilo, Paulinho… Tite asumió un riesgo tremendo apostando en varios jugadores que se recuperaban de lesión, todavía estaban lesionados o se lesionaron durante el Mundial. La intensidad de los entrenamientos y la sobrecarga física en los jugadores fue cuestionada en más de una ocasión en la concentración brasileña y generó tensión entre miembros de la comisión técnica y algunos futbolistas. Y Brasil perdió durante toda la competición a piezas claves de recambio que podrían haber dado más alternativas al equipo.

7) La falta de opciones en el banquillo

Directamente relacionado al anterior, Brasil echó en falta a recambios de calidad, principalmente en el centro del campo y ataque. Tite reconoció que no utilizó a Fred durante el Mundial por la lesión sufrida por el centrocampista del United durante el periodo de preparación del equipo en Inglaterra. La falta de un especialista en la transición para al menos desafiar la titularidad de Paulinho fue clave para la eliminación brasileña. Tite optó por mantener a un jugador lesionado en la plantilla mientras un joven talento como Arthur veía al Mundial desde el sofá de su casa.

(Información: as.com)