RUSIA.- Hace ocho años, Andrés Iniesta marcó el gol del título de España en Sudáfrica y en el festejo se levantó la camiseta roja para enseñar una leyenda en la que llevaba debajo: “Dani Jarque, siempre con nosotros”.

El capitán del Espanyol había fallecido un año antes y fue un inspirador para España, como ahora para Croacia lo es el portero Iván Turina, el excompañero de Luka Modric que murió en 2013 también por un problema cardiaco.

“Pasé muchas cosas con Iván, especialmente en el Dinamo de Zagreb y este partido lo queremos dedicar no solo a Iván sino a toda Croacia y a la gente en el mundo que quiere que gane Croacia, a los que han hecho grandes cosas con la Selección, Ivan Turina incluido”, dijo este viernes Modric en la sala de conferencias del Estadio Luzhniki.

Lejos de contar con el físico de Cristiano Ronaldo, Modric es candidato a Mejor Jugador del Mundial a pesar de su 1.72 metros de estatura, una de las razones que en vez de rendirlo lo motivaron desde que en su adolescencia era cuestionado al imaginarse futbolista profesional. Además de Turina, esa es otra de las motivaciones del capitán de Croacia para la Final de este domingo contra Francia.

“Nunca dudé de mí mismo, sobre lo que hayan dicho otros solo digo que estoy feliz donde estoy”, expresó. “Uno no tiene que ser tan alto para jugar futbol, esas cosas no me desanimaron sino que fueron una motivación extra”.

Modric traslada a la cancha la frialdad con la que habla, pero no su timidez. Así explicó que no tiene preparado un discurso para darle a sus compañeros instantes antes de que inicie la Final, pues además confía en que el entrenador Zlatko Dalic ha sido de gran influencia en el plantel porque les ha hecho creer en sí mismos desde que llegó hace un año, cuando la clasificación al Mundial estaba en riesgo y debieron pasar por el Repechaje.

Apoyo de y para Nole

Pero el jugador del Real Madrid aclaró que deben dejar lo emocional a un lado, aunque no por ello dejó de agradecer las palabras de Novak Djokovic, el tenista que hace un par de días dijo desde Wimbledon que ojalá Croacia gane el Mundial, aun cuando es serbio y entre ambas naciones hay enemistad.

“Anoche vimos su juego, estábamos en la sala de masaje”, refirió Modric. “Gracias a sus palabras de apoyo para Croacia y así como él es nuestro fan, nosotros somos fans suyos, así que le deseamos toda la suerte”.

(Información: mediotiempo.com)