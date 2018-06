Agencias

ESPAÑA.- Tras tres Champions con el Real Madrid y tres años de crecimiento futbolístico, pero en una segunda línea de la plantilla de Real Madrid, Mateo Kovacic (Linz, 1994) cree que ha llegado el momento de un cambio de aires.

Kovacic habla en Rusia con MARCA. "Me gustaría jugar más en el Madrid porque amo el fútbol y estar sobre el terreno de juego. Y sé que en el Madrid es difícil jugar de titular, especialmente porque llegué muy joven. Entiendo la situación, pero por eso mismo creo que lo mejor para mí es que me vaya a otro club donde tenga la oportunidad de jugar regularmente como titular".

"He disfrutado muchísimo estos tres años en el Madrid, con unos compañeros increíbles, ganando trofeos... Pero no he estado del todo feliz porque mi contribución a todo eso no ha sido la máxima y es algo que quiero cambiar".

Una vez lanzado este mensaje, prefiere seguir hablando del Mundial y disfrutar del espectacular momento que vive Croacia. "Ahora mismo somos un equipo muy fuerte. El partido con Argentina fue increible y ya tenemos la mente en la segunda fase. Sabemos que va a ser muy difícil porque hay equipazos, pero nosotros ya hemos demostrado nuestra fortaleza... ¡y no queremos parar!".

(Con información de marca)