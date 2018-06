Agencias

MÉXICO.- Luego de 15 días consecutivos de bañarnos de futbol con tres o cuatro partidos al día, hoy es el primer descanso de ver rodar el balón en el césped de los estadios de Rusia en el Mundial 2018.

Mientras nos preparamos para la segunda fase de Rusia 2018 y los seleccionados mexicanos pasean por la Plaza Roja, muchos han decidido desahogarse en redes sociales.

"Tal es el caso del actor mexicano Gael García Bernal que escribió en su cuenta de Twitter: “me está haciendo bien la veda futbolera. Me pongo triste y reflexiono un poco. Ahora, veda tuitera. La idea me pone inmediatamente feliz”.

Me está haciendo bien la veda futbolera. Me pongo triste y reflexiono un poco.



Ahora, veda tuitera.

La idea me pone inmediatamente feliz.