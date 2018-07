Agencias

MOSCÚ, Rusia.- En tiempo de futbol, Croacia lleva un partido más que Francia por los tres tiempos extra en Fase de Grupos, pero afirmar que ese factor será determinante puede ser engañoso porque los balcánicos han compensado ese desgaste con menos viajes en Rusia.

El equipo de Zlatko Dalic eligió para el Mundial una sede de concentración 60 kilómetros al norte de San Petersburgo, pero no volvió a ella tras el final de la Fase de Grupos, sino que ya fue de ciudad en ciudad según los partidos.

A diferencia de ellos, Francia fue y regresó a su campo base ubicado 70 kilómetros al Oeste de Moscú después de Octavos, Cuartos y Semifinal. Y aunque eso no llegue a ser factor este domingo en la Final, en Croacia afirman que en un partido como estos poco influye ese trajín.

Francia no ha tenido que jugar un solo minuto de tiempo extra (Foto; Twitter @Equipe de France)

“Mañana es la Final del Mundial, simplemente los jugadores saben lo que representa y algo que me alegra es que todos ellos me dicen cuando no están al cien por ciento, así que si no estuvieran listos me dirían”, explicó este sábado el entrenador Zlatko Dalic.

De cualquier modo, aceptó que hay algunos jugadores con molestias, que espera no sean graves. Por ello los últimos días los han enfocado en la recuperación, ya sin ensayar estrategias y con Ivan Perisic, el portero Ivan Subasic, Dejan Lovren, Ivan Strinic y Sime Vrsaljko relegados del resto en el entrenamiento del jueves por esas dolencias.

(Información: mediotiempo.com)