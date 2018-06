Agencias

ESPAÑA.- Islandia es un país que tiene como deporte principal el handball. Pero el fenómeno del Mundial de fútbol dejó de lado esa disciplina por un rato, algo que se reflejó en el rating televisivo mientras su selección se medía con Argentina.

Las cifras hablan por sí solas: el promedio de espectadores fue del 60% y se alcanzó un pico del 99.6%.

Alfred Finnbogason, el delantero que le hizo el gol a la Selección, también le puso humor al asunto y contó dónde estaba el resto de la gente. "El otro 0.4% estaba en el campo", bromeó el atacante del Ausburgo.

The other 0,4% was on the pitch! pic.twitter.com/FNtzRKTlrp