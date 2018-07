Agencias y Redacción

MÉXICO.- Se juega ahora mismo el Japón vs Bélgica.

Japón nunca ha llegado más allá de octavos de final. Los belgas jugaron una semifinal en México 1986 liderados por Enzo Scifo.

El que gane hoy enfrentará en cuartos a MÉXICO O BRASIL***, que jugaron hoy mismo en la mañana.

Alineaciones

Por Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Kompany; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Hazard, Mertens y Lukaku.

Por Japón: Kawashima; Hiroki Sakai, Yoshida, Gen Shoji, Nagatomo; Hasebe, Kagawa, Shibasaki; Inui, Haraguchi y Osako (Info: marca

Los partidos de cuartos de final son hasta ahora: Uruguay vs Francia, Rusia vs Croacia (**EL QUE PASE ENTRE MEXICO O BRASIL VS BEGICA VS JAPON) y mañana se decide a los últimos dos cuartofinalistas cuando jueguen Suecia vs Suiza y Colombia vs Inglaterra.