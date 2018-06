Agencias y Redacción

MÉXICO.- Japón y la eliminada Polonia van 0-0 en el segundo tiempo del partido en el que los nipones buscan su pase a octavos, lo cual conseguirán si ganan.

El arquero asiático Kawashima hizo al minuto 30 un atajadón, se estiró cuan largo es. Era gol cantado para los europeos.

Al mismo tiempo se juega el Senegal vs Colombia del mismo grupo, que también van 0-0 en busca del otro boleto a octavos.

El único eliminado de antemano es Polonia, con cero puntos. Japón y Senegal tienen cuatro puntos y Colombia tres.

El que acabe como líder en el Grupo H enfrentará al segundo lugar del Grupo G, y el sublíder del H jugará contra el líder del G, grupo donde ya solo quedan vivos Inglaterra y Bélgica, quienes se enfrentarán a partir de las 13 hrs tiempo del centro de México, para decidir simplemente quién es líder y quién queda en segundo.

Alineaciones

Por Polonia: Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejczyk; Krychowiak, Goralski; Grosicki, Zielinski, Kurzawa; y Lewandowski

Por Japón: Kawashima; G. Sakai, H. Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo; Muto, Yamaguchi, Shibasaki, Usami; y Okazaki.

Octavos

Hasta ahora hay seis partidos asegurados para octavos de final:

Francia vs Argentina, Uruguay vs Portugal, España vs Rusia, Croacia vs Dinamarca, México vs Brasil y Suecia vs Suiza.

(Información de Marca y Redacción SIPSE.com)