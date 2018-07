Agencias

MÉXICO.- Después de que el Tri se quedó en el camino para disputar el quinto partido en Rusia 2018, Jorge Campos criticó que la historia se ha repetido en los Mundiales debido a las malas decisiones que se han tomado en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"En la Federación decide la gente de arriba y sobre todo mucha gente que no jugó futbol y siempre nos ha pasado lo mismo. Cada cuatro años pasamos por lo mismo, somos el equipos que más entrenadores cambia durante un proceso y por eso nos va como nos va", declaró el exportero azteca.

De igual forma, Campos resaltó que no son los jugadores los que se equivocan sino los directivos y señaló que se debe tener una estrategia para largo plazo y hacer una buena participación en los próximos Mundiales.

"En México los jugadores no son culpables, a veces no nos alcanza y nos quedamos a la mitad, el futbol así es. Realmente la gente de pantalón largo en la mayoría de las veces se ha equivocado por todos los procesos, porque en México no se piensa a largo plazo, se piensa en cómo resolver las cosas para mañana y si no tenemos una buena planeación de aquí al 2026 va a ser dificil que hagamos un buen papel en casa", mencionó.

(Información: mediotiempo.com)