Agencias

MOSCÚ, Rusia.- Luego de tres días de estar desaparecido en Moscú, el aficionado mexicano Francisco Javier Mata Sánchez apareció y ya se encuentra con sus amigos con los que viajó al Mundial.

Lo último que se supo de él es que había salido de un bar acompañado de una mujer rusa de nombre Alita. Al no tener noticias de él, sus allegados presentaron denuncias con la policía, pero el aficionado ya se puso en contacto con sus compañeros de viaje y afirmó que su vida nunca estuvo en peligro, que solo la fiesta continuó por varios días y estuvo viviendo en un departamento.

Me fui de peda, eso es todo. Se me apagó la batería y nunca estuve en peligro”, dijo a Mediotiempo Francisco Mata tras aparecer con sus compañeros de viaje.

Al ser cuestionado sobre la mujer con la que se le vio salir y quien además cuenta con antecedentes penales, el mexicano dijo que nunca estuvo contacto con ella.

“Ella no me ayudó en nada porque no tenía su contacto, estuve en un departamento durante todos estos días”, señaló.