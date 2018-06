Gonzalo Franco/Redacción SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- En unos minutos más, en Moscú, la Selección Mexicana enfrenta a la de Alemania. Puede ser que haya mucha esperanza del lado de los mexicanos, pero los números están todos del lado de Alemania, como mostramos a continuación.

Para empezar México nunca le ha ganado a Alemania en cinco partidos oficiales jugados. De hecho, el Tri solo ha podido rescatar un empate y lo demás han sido descalabros.

Esos cinco partidos fueron así:

1.-Mundial 1978: Alemania 6-0 México en fase de grupos

2.Mundial 1986: Alemania 0-0 México en octavos de final (ganado en penales por los europeos)

3.-Mundial 1998: Alemania 2-1 México en octavos de final

4.- Copa Confederaciones 2005: Alemania 4-3 México, por el tercer puesto

5.- Semifinal de Copa Confederaciones 2017: Alemania 4-1 México

Pero además, otra mala noticia para el Tri de Osorio. Los debuts mundialistas se le dan muy bien a los teutones pues su saldo es de 13 victorias, 4 empates y solo un tropiezo, en 1982 ante Argelia. Y en sus últimos ocho debuts de Copa del Mundo suma: 7G y 1E.

Alemania en debuts en Mundiales

1934- Alemania 5-2 vs Bélgica en octavos de final

1938- Alemania 1-1 vs Suiza en octavos de final (avanzó Suiza en tiempo extra)

1954- Alemania Federal 4-1 vs Turquia en fase grupal

1958- Alemania Federal 3-1 vs Argentina en fase grupal

1962- Alemania Federal 0-0 vs Italia en fase grupal

1966- Alemania Federal 5-0 Suiza en fase grupal

1970- Alemania Federal 2-1 Marruecos en grupos

1974- Alemania Federal 1-0 a Chile y la Democr•tica 2-0 a Australia

1978- Alemania Federal 0-0 vs Polonia en grupos

1982- Alemania Federal 1-2 Argelia en grupos

1986- Alemania Federal 1-1 vs Uruguay em grupos

1990- Alemania Federal 4-1 vs Yugoslavia en grupos

1994- Alemania 1-0 Bolivia en grupos

1998- Alemania 2-0 EU en grupos

2002 Alemania 8-0 Arabia Saudita en grupos

2006- Alemania 4-2 Costa Rica en grupos

2010- Alemania 4-0 Australia en grupos

2014- Alemania 4-0 Portugal en grupos