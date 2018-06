Agencias y Redacción

MÉXICO.- Se juega ahora mismo y en simultáneo el primer tiempo del México vs Suecia y del Alemania vs Corea del Sur dentro de la tercera y última ronda de partidos del Grupo F del Mundial.

Suecia empezó más peligroso ante México, que ha ido de menos a más y ya tuvo un tiro lejano a gol de Carlos Vela que pasó rozando un poste. Llegamos a la mitad del primer tiempo.

En el Grupo F cualquiera de los cuatro puede avanzar a octavos, incluso Corea, que llegó al partido de hoy sin puntos. México tiene 6 y Alemania y Suecia tienen 3.

En el caso del México vs Suecia, el partido va 0-0. Un empate le basta al Tri para avanzar a la siguiente ronda.

La única vez que México se enfrentó a Suecia fue en Suecia 1958, donde los nórdicos derrotaron 3-0 al Tri.

El que acabe como líder en el Grupo F enfrentará al segundo lugar del Grupo E, cuyos elementos juegan más tarde y son: Brasil y Suiza (4 puntos), Serbia (3) y el eliminado Costa Rica. Los amazónicos enfrentan a los serbios y los suizos a los ticos.

Alineaciones

El Tri sale con los mismos once con que empezó ante Corea del Sur.

Por México: Ochoa; Salcedo, Álvarez, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado; Layún, Vela, Lozano y 'Chicharito' Hernández.

Por Suecia: Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg y Toivonen (Info: marca/Foto:

Por nuevo récord

México nunca ha ganado tres encuentros seguidos en un Mundial. Hoy sería la primera. Ha estado cerca en tres ocasiones.

La primera, en 1970, cuando le tocó ser por primera vez anfitrión, y le ganó 4-0 a El Salvador y luego 1-0 a Bélgica, ambas en fase de grupos, pero en la siguiente ronda, cuartos de final (no existían los octavos) cayó 1-4 contra Italia.

La segunda fue en 1986, con el Tri como anfitrión por segunda vez. Le ganó 1-0 a Iraq en el último partido de fase de grupos y 2-0 a Bulgaria en octavos, pero ya en cuartos empató 0-0 contra Alemania, que le eliminó en penales.

La tercera ocasión fue en 2002, cuando México le ganó 1-0 a Croacia y 2-1 a Ecuador en fase de grupos, pero después empató 1-1 con Italia, todo ello en fase de grupos.

Los octavos

Hasta ahora hay cuatro partidos asegurados para octavos de final:

Francia vs Argentina, Uruguay vs Portugal, España vs Rusia y Croacia vs Dinamarca.

(Info: Marca y Redacción SIPSE.com)