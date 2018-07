Agencias

MÉXICO.- "Recibí una llamada cuatro horas antes del inicio (Nigeria-Argentina). Me dijeron que matarían instantáneamente a mi padre si informaba a las autoridades o se lo contaba a alguien".

El capitán de Nigeria, John Obi Mikel, mediocampista del Tianjin TEDA, vivió un verdadero infierno previo al duelo definitivo de las Aguilas Verdes ante Argentina en la Jornada 3 del Mundial de Rusia 2018.

Y es que antes de salir a la cancha del Estadio de San Petesburgo y buscar el boleto a los Octavos de Final, el jugador recibió la peor noticia: su padre había sido secuestrado, algo que lo partió en dos, pues pensaba en la seguridad de su progenitor, pero también en toda la afición nigeriana que se esperanzaba con la selección.

"Jugué mientras mi padre estaba en manos de los delincuentes. Tuve que suprimir el trauma. Estaba emocionalmente angustiado y tuve que tomar una decisión sobre si estaba mentalmente listo para jugar. Estaba confundido. No sabía qué hacer pero, al final, supe que no podía dejar 'tirados' a 180 millones de nigerianos. Tuve que apartarlo de mi cabeza e ir a representar a mi país primero", dijo para el diario británico The Guardian.

Mikel relató que un familiar le proporcionó el número de los secuestradores y los contactó de inmediato para recibir las instrucciones y el tiempo del rescate. "Solo un círculo muy reducido de mis amigos lo sabía. Tampoco quería discutirlo con el entrenador porque no quería que mi problema se convirtiera en una distracción para él o para el resto del equipo antes de un partido tan importante", explicó.

Finalmente el padre de Mikel fue liberado este martes a cambio de unos 24,000 euros (casi medio millón de pesos mexicanos)

(Información: mediotiempo)