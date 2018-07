Agencias

MOSCÚ, Rusia.- Debido a que no pudieron acudir por cuestiones médicas a la Final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, los niños tailandeses rescatados de la cueva Tham Luang serán invitados en septiembre a la gala de los Premios The Best e incluso más adelante a Rusia o hasta la Final de Qatar 2022.

Así lo dio a conocer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino después de que invitara a los 12 niños y al entrenador que estuvieron atrapados desde el 23 de junio y durante 18 días en una cueva y que son parte de un equipo de futbol en Tailandia, por lo que estarán el 24 de septiembre en Londres.

“Los ojos del mundo estuvieron en esa cueva, todo mundo rezó por la salud de estos niños y su entrenador para que pudieran ser rescatados, creo que es una historia que ha tocado no solo al mundo del futbol, especialmente a este deporte porque era un equipo de jóvenes y todos hicimos cosas así de excursión cuando teníamos 12, o 13 años, ir de excursión con nuestro equipo”, recordó Infantino.

“Menos mal que hubo un final feliz, los invitamos a venir a la Final, desafortunadamente no podrán, pero los invitaremos a la ceremonia BEST en Londres en septiembre y quizá alguna otra actividad en Tailandia o quizá los invitemos a visitar Rusia después o a la Final del Mundial de Qatar, veremos qué idea se nos ocurre”.

En los Premios The Best, la FIFA reconoce a lo mejor del año votado por los capitanes y entrenadores de todas las selecciones afiliadas en los cinco continentes y sustituyó desde el 2016 al Balón de Oro.

