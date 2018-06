Agencias y Redacción

MÉXICO.- Se juega ahora mismo y en simultáneo el primer tiempo del Bélgica vs Inglaterra y del Túnez vs Panamá dentro de la tercera y última ronda de partidos del Grupo F del Mundial.

Los ingleses y belgas ya están calificados, ambos con seis puntos, y solo es cuestión de ver quién se queda con el liderato.

Túnez y Panamá ya están eliminados, con cero puntos, pero buscan tener un cierre digno en el certamen, sobre todo Panamá, que debuta en Mundiales y ya anotó su primer gol mundialista, en el 1-6 contra Inglaterra.

En el caso del Túnez vs Panamá, el partido va 0-0 en el primer tiempo.

El que acabe como líder en el Grupo G enfrentará al segundo lugar del Grupo H, que es Japón, y el segundo lugar del G enfrentará al primero del H, que es Colombia.

Alineaciones

Por Túnez: Mathlouthi; Naguez, Meriah, Bedoui, Haddadi; Sassi, Skhiri, Khazri, Chaaleli, Sliti; Ben Youssef

Panamá: Penedo; Machado, Escobar, Torres, Ovalle; Gómez, Godoy, Bárcenas, Rodríguez, Ávila; y Gabriel Torres

Los octavos

Hasta ahora hay seis partidos asegurados para octavos de final:

Francia vs Argentina, Uruguay vs Portugal, España vs Rusia, Croacia vs Dinamarca, México vs Brasil y Suecia vs Suiza.

(Información: Marca y Redacción De Peso/Foto archivo AP)