MÉXICO.- Entre las grandes historias de mexicanos que han asistido al Mundial de Rusia 2018, en los últimos días sobresalió la de Gilberto Martínez, quien perdió a sus familiares hace unos meses en un accidente en Estados Unidos cuando ya tenían planeado asistir a la Copa del Mundo.

Aún así, el padre de familia decidió ir con unos amigos a ver a México en homenaje a sus seres queridos. Lo anterior llegó a oídos del delantero de la selección mexicana, Marco Fabián, quien le envió un mensaje de apoyo en redes sociales.

“Hoy me enteré de la historia de Gilberto, Vero, Diego y Mía (esposa e hijos de Gilberto) y me conmovió.

Todo mi respeto y admiración a Gilberto por sobreponerse, por estar de pie, por la fortaleza, por el homenaje, por el amor infinito. Por no rendirse y por seguir adelante. Tus ángeles siempre estarán contigo”, decía el mensaje del goleador del Eintracht Frankfurt.

Hoy me enteré de la historia de Gilberto, Vero, Diego y Mía y me conmovió. Todo mi respeto y admiración a @GilMartinez64 x sobreponerse, x estar de pie, x la fortaleza, x el homenaje, x el amor infinfito, x no rendirse y x seguir adelante.Tus ángeles siempre estarán contigo👼👼👼 pic.twitter.com/2NAXDOvi16