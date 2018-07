Agencias

MÉXICO.- Finalmente fueron rescatados sanos y salvos los 12 niños que desde el 23 de junio estuvieron atrapados en una cueva en Tailandia junto con su entrenador de futbol.

Pero la FIFA, que había invitado a los menores rescatados a la final del Mundial de Fútbol este domingo, ha confirmado que ellos no podrán asistir, ya que los médicos han aconsejado que los niños permanezcan en el hospital al menos un semana, según 'The Guardian'.

Aún así la FIFA dio a conocer que más adelante los invitará a otro evento.

Por otro lado, el equipo Manchester United de Inglaterra ha comunicado a través de Twitter que invita a los jóvenes futbolistas y a sus salvadores a su campo de fútbol la próxima temporada.

The last four who left the cave, via the Thai navy Seals Facebook page #thamluangcave #hooyah pic.twitter.com/f4xVUSGne8