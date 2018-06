Agencias

ESPAÑA.- Maradona manifestó su frustración por la goleada que sufrió la selección argentina ante Croacia y culpó a la federación y el seleccionador, Jorge Sampaoli, por la debacle de la "Albiceleste" en el Mundial Rusia 2018.

"(Tengo) una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande porque el que vistió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil, no es Holanda, no es España, eso hay que decir la verdad", lamentó Maradona el viernes por la noche durante el programa "De la mano del Diez", transmitido en Telesur.

Maradona recalcó que esta goleada "tiene un culpable y el culpable es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino", apuntó hacia Claudio "Chiqui" Tapia. "La AFA está dirigida por gente que no sabe nada de fútbol", lo que derivó en improvisaciones y falta de planificación que han dejado a la selección a la deriva, añadió.

Sobre Sampaoli, Maradona lamentó que "todo el mundo" creyera que el técnico iba a resolver los problemas de juego "con las computadoras, con los drones, con 14 ayudantes, con 25 sparrings". "Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada, o sea, tanto en mediocampo, en defensa o en ataque, Argentina ayer (por el jueves) no creó una pared, no ganó las espaldas, no tuvo la pelota", criticó.

El que fuera campeón del mundo en el mundial de México 1986 eximió de culpa al astro Lionel Messi, de quien dijo que "jugó como pudo jugar" pero sus compañeros no le pasaban el balón cuando se desmarcaba ni jugaban alrededor del astro del Barcelona. "Como todos hoy le caen a Leo, yo digo que Leo jugó como tenía que jugar, como pudo jugar, es difícil resolver los problemas de los compañeros", dijo Maradona.

Maradona reconoció que Caballero "hizo un desastre mundial", pero indicó que "la culpa es pura y exclusivamente del técnico" por llamar a un arquero como Caballero que tuvo pocos minutos esta temporada, por excluir a Sergio Romero tras haberse lesionado poco antes del mundial y dejar en el banco a Armani a pesar de haber tenido una temporada sobresaliente.

