CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien México no le ha podido ganar a Brasil en Mundiales, el mediocampista del Real Madrid y de Brasil, Casemiro, no se confía de cara al partido contra el Tricolor en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"No nos podemos crecer y creer que no van a atacarnos. Osorio (el entrenador colombiano del Tri)es muy inteligente, habrá que estar muy concentrados", dijo Casemiro en conferencia de prensa.

México demostró que puede competir ante los mejores, luego de su victoria 1-0 ante Alemania. Por ello, el jugador merengue sabe que, si sale en un buen día, el Tri no será un rival fácil.

