MÉXICO.- No hay mañana para las selecciones de México y Brasil, que hace cuatro años se enfrentaron en fase de grupos de Brasil 2014 (0-0) y hoy lo hacen en octavos, por el pase a cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.

Cuando se han jugado poco más que 6 minutos, Brasil ya hizo un tiro lejano a gol, potente, por el mero centro, que fue atajado por Ochoa.

Lozano también ya tuvo una oporrtunidad de gol pero le taparon en el área.

Llegados los primeros 20 minutos, México y Brasil juegan un partido muy disputado en cada centímetro, y el Tri trata de no salir a pelotazos.

Lozano y Vela están empezando a ganar en duelos individuales.

¡¡¡Uuyyyy! Neymar se quitó a dos mexicanos por la banda izquierda, apareció frente a Memo Ochoa, con poco ángulo, tiró a gol y el brasileño la estrelló en el portero mexicano al minuto 24. Brasil va creciendo.

¡¡¡¡Ochoaaaa!!! otra vez al minuto 28, la salvó a quemarropa con el rostro.

Terminó el primer tiempo con una escuadra amazónica que ha ido de menos a más, como si el primer tiempo hubiera sido un entrenamiento previo al segundo tiempo.

México sigue sin anotarle ni un gol a Brasil en Mundiales (1950, 1954, 1962, 2014 y 2018), parece una maldición.

Brasil no pierde ningún partido desde que hace un año, en junio de 2017 Argentina le venció.

Los jugadores que hoy cuentan con una tarjeta amarilla y se perderían los octavos si hoy reciben otra amarilla, son: Casemiro, Neymar y Coutinho por Brasil; y Moreno, Herrera, Layún y Gallardo por México.

Historial

México y Brasil se han enfrentado cuatro veces en Copas del Mundo, con saldo de tres victorias para Brasil y solo un empate, y en todos los casos el Tri no ha podido anotar ni un solo gol: 0-4 en 1950, 0-5 en 1954, 0-2 en 1962 y 0-0 en 2014.

Brasil es pentacampeón del mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) mientras que México lo más lejos que ha llegado en un Mundial son los cuartos de final, en ambas ocasiones como anfitrión, en 1970 y 1986.

El que gane hoy enfrentará en cuartos al ganador del partido entre Bélgica y Japón, que se juega hoy mismo a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones

Por México: Ochoa; Edson Álvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Márquez; Herrera, Guardado; Vela, Chicharito e Hirving Lozano.

Por el Scratch: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesús y Neymar.

Hasta ahora hay cuatro equipos calificados a cuartos de final y conforman los dos primeros juegos de esa ronda: Uruguay vs Francia y Rusia vs Croacia. Y mañana juegan otras cuatro selecciones por los dos últimos pases: Suecia vs Suiza e Inglaterra vs Colombia.

