Agencias y Redacción

MÉXICO.- Suecia enfrenta en estos momentos a Suiza, por el séptimo boleto a cuartos de final del Mundial Rusia 2018.

El partido ha sido muy ordenado.

La primera opción de gol fue del sueco Berg, que se abrió paso por la derecha, llegó solo con la porteria de frente, casi en diagonal, y al disparar la mandó a la parte alta del estadio.

Al '28, paradón del suizo Sommer a disparo de Berg.

Al '41 perdonó el sueco Ekdal. Lustig le había puesto un gran balón a segundo palo.

De la ofensiva suiza hubo poco o nada qué decir en todo el primer tiempo.

Los calificados

Hasta ahora han calificado las siguientes selecciones: Francia vs Uruguay, Rusia vs Croacia y Brasil vs Bélgica.

Ni Suecia ni Suiza han sido nunca campeones de un Mundial, pero Suecia ya fue finalista en 1958 como anfitrión pero perdió ante el mismísimo Pelé y desde entonces lo más cerca que ha estado del título fue Estados Unidos 1994, donde se quedó en semifinales.



Suiza nunca ha llegado a ninguna semifinal.

El que gane hoy entre Suecia o Suiza enfrentará en cuartos al ganador del partido entre Inglaterra vs Colombia, que se juega hoy mismo a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones

Por Suiza: Sommer; Lang, Djourou, Akanji, Ricardo Rodríguez; Behrami, Xhaka; Shaquiri, Dzemaili, Zuber; Drmic..

Por Suecia: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claessson, Svensson, Ekdal, Forsberg; Berg y Toivonen.

(Información: Marca.com y Redacción SIPSE.com)