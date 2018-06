Agencias

MOSCÚ, Rusia.- El chofer que atropelló a un grupo de personas en el centro de Moscú el sábado, entre los que un par de mexicanos resultaron heridas, justificó sus acciones al decir que confundió los pedales del taxi que manejaba por cansancio.

Alegando que llevaba prácticamente un día completo trabajando, el hombre temió por su vida al ver la turba que le persiguió luego del incidente.

"No recuerdo (cómo pasó todo), no lo entiendo. Quería darle al freno, pero pisé el acelerador", "tuve miedo de que me iban a matar, había mucha gente allí", dijo el conductor.

Además de las dos mexicanas, también resultaron heridos dos rusos, dos azerbaiyanos y un ucraniano, quienes recibieron atención médica y en el caso de las aztecas presentes por el Mundial Rusia 2018, fueron reportadas fuera de peligro.