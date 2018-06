Agencias y Redacción

MÉXICO.- ¡Arrranca el Uruguay vs Portugal! Segundo partido de octavos de final del Mundial luego de que hace un rato Francia diera la voltereta al marcador y eliminara 4-3 a Argentina con un doblete de Kylian Mbappé.

Con cabezazo de Edinson Cavani, que remató un centro desde la banda izquierda, va ganando Uruguay desde el minuto 7.

Cavani siguió toda la jugada desde atrás y remató a gol (Foto: Twitter @El Chiringuito TV)

Certero cabezazo de Cavani venció a Rui Patricio (Foto: Twitter @El Chiringuito TV)

Uruguay ha sido campeón dos veces (1930 y 1950) y fue subcampeón no hace mucho, en 2010, mientras que Portugal, vigente campeón de Europa, nunca ha levantado una Copa del Mundo y de hecho nunca ha jugado la final.

A ambas selecciones les fue mal en el Mundial pasado, pues la escuadra europea fue goleada 0-4 por Alemania y eliminada en fase de grupos, y los sudamericanos cayeron en octavos de final ante Colombia.

El que gane hoy entre charrúas y lusos enfrentará a Francia, subcampeón de Europa, y de ser los galos y los portugueses se repetiría la final continental europea de hace dos años.

Alineaciones

Por Uruguay: Muslera; Laxalt, Giménez, Godín, Cáceres; Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino; Suárez y Cavani.

Por Portugal: Rui Patricio; Ricardo Pereira, Fonte, Pepe, Guerreiro; Carvalho, Adrien Silva, Silva; Guedes y Cristiano Ronaldo.

Los otros seis partidos de octavos son:

España vs Rusia, Croacia vs Dinamarca, México vs Brasil, Suecia vs Suiza, Bélgica vs Japón e Inglaterra vs Colombia.

(Información; depor.com y Redacción SIPSE.com)