MÉRIDA, Yuc.- No hay plazo que no se cumpla y este domingo se juega la final del Mundial de Rusia 2018 entre la favorita por historia, Francia, y la sorprendente Croacia.

Choques directos

Ambas selecciones se han enfrentado cinco veces, ninguna de las cuales perdieron los rojiazules.

1.- En la semi de Francia 98, un doblete del defensa Lilian Thuram enmarcó el 2-1 definitivo, luego de que Suker adelantara

2.- En amistoso de 1999, Francia ganó como local 3-0

3.- En amistoso en el año 2000, Francia ganó por primera vez en Croacia, por 2-0

4.- En fase de grupos de la Euro 2004, en Portugal, quedaron 2-2, marcador que eliminó a Croacia

5.- En 2011, en amistoso en Francia, empataron 0-0

Mandzukic hizo apenas su segundo gol del torneo, pero muy valioso pues en tiempo extra dio el pase a Croacia a la final (Twitter @SportsCenter)

La Euro más reciente

Los galos vienen de perder la final de la Eurocopa, hace dos años ante Portugal de Cristiano, con gol de Eder en el minuto 109 del segundo tiempo extra, mientras que Croacia en esa misma competencia fue eliminado en octavos de final por los mismos lusos, en tiempo extra.

En todo caso, los galos no perdieron en la última Euro y siguen invictos en este Mundial.

Mejor posición en Mundiales

Los galos fueron campeones en 1998 y los croatas semifinalistas ese mismo año. Curiosamente Didier Deschamps, el actual entrenador de los Bleus, enfrentó a Croacia como mediocampista en el Mundial del 98.

La Francia de Zidane, campeona del mundo por vez primera en 1998 (Foto AP)

Francia y Croacia se han enfrentado cinco veces, y una de ellas en un Mundial, pero nunca en una final del Copa del Mundo (Foto tomada de libero.pe)

Los galos llegan a su tercera final de Copa del Mundo en los últimos 20 años (ganaron 3-0 a Brasil en 1998 y perdieron ante Italia en 2006, en ambos casos con Zinedine Zidane como jugador más talentoso).

Croacia, país muy joven nacido apenas en 1991, nunca había llegado tan lejos en un Mundial como cuando debutó en su primero, el de Francia 98, donde quedó en tercer sitio. ¡Y ahora pueden ser campeones!

Hubo una Croacia de Prosinecki y Suker. Hoy están en su lugar los Rakitic y los Modric (Foto: eluniverso.com)

Clasificación mundial

En el actual ranking de la FIFA, Francia es séptima y Croacia es vigésima.

Mbappé, considerado por muchos el heredero de Messi y Cristiano como mejor jugador del mundo (Foto: Twitter @Equipe de France)

Paso en Rusia 2018

FRANCIA

2-1 a Australia

1-0 a Perú

0-0 vs Dinamarca

4-3 a Argentina en octavos

2-0 a Uruguay en cuartos

1-0 a Bélgica en semis

CROACIA

2-0 a Nigeria

3-0 a Argentina

2-1 a Islandia

1-1 vs Dinamarca y ganado 3-2 en penales

2-2 vs Rusia en octavos y ganado 4-3 en penales

1-1 vs Inglaterra y ganado con gol de Mandzukic en tiempo extra

En eliminatorias mundialistas

Francia avanzó de forma directa pero Croacia lo hizo en repesca al imponerse a Grecia.

Los franceses sumaron 7 victorias, dos empates y una sola derrota en fase de grupos, 1-2 en Suecia. Y Croacia obtuvo 6 victorias, 2 igualadas y 2 traspiés en fase de grupos, por lo que tuvo que irse a repechaje.

Goleadores

En toda la eliminatoria mundialista, ningún jugador francés o croata estuvo entre los seis primeros anotadores, y en el actual Mundial, mientras el líder es el eliminado inglés Harry Kane con 6, los máximos goleadores franceses son Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, con 3, y por los croatas los mejores anotadores son Mario Mandzukic, Ivan Perisic y Luka Modric, todos ellos con 2.

(Gonzalo Franco Peraza/Redacción SIPSE.com)