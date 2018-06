Agencias

MOSCÚ, Rusia.- Un par de días antes de que Robbie Williams inaugurara el Mundial de Rusia 2018, a través de un comunicado había expresado lo contento y emocionado que se encontraba “por volver a Rusia para una actuación tan única”.

Nunca se habló de los bonos o la remuneración que recibiría, sin embargo, provocó descontentos su participación en el Mundial. Mediante el comunicado, Williams también expresó: “Nos gustaría invitar a los aficionados al fútbol y a la música a que compartan la fiesta con nosotros en Rusia, en el estadio, o a que sintonicen sus televisores un poco antes para disfrutar de un espectáculo inolvidable”

Se presentó en el estadio Luzhnikí, y durante la interpretación deRock DJel cantante británico hizo laBritney señalal tiempo que cambió la letra de la canción: “Pimping ain’t easy, most of them fleece me” (Hacerme ver bien no es fácil, algunos me huyen) y agregó “But I did this for free” (Pero

hice esto gratis). La imagen se viralizó. La gente comenzó a cuestionarse a quién habría dirigido el cantante ese gesto:

En Twitter, un usuario planteo una posible respuesta. “El empresario británico Bill Browder enérgico crítico de Vladimir Putin hizo comentarios en redes criticando a Robbie por ‘Vender su Alma a un Dictador’“.

“¿Saben por qué #RobbieWilliams hizo esto mientras sonaba Rock DJ y cantaba ‘I did this for free’?”, escribió Border (@Pistiann).

Un día después de que se diera a conocer la noticia de que Robbie Williams cantaría en la inauguración del Mundial, el empresario Bill Browder lanzó un comentario en Twitter en contra de la participación de William en Rusia: “Hay muchas maneras de ganar dinero @robbiewilliams, pero vender tu alma a un dictador no debería ser una de ellas. Qué vergüenza”, escribió.

Por otro lado, el director Human Rights Watch para Europa y Asia, Hugh Williamson, expresó: “Creemos que la forma en que el gobierno ruso y el presidente Putin está usando el Mundial y, en particular, la ceremonia de inauguración es una manera de legitimar su poder y su autoridad”. Y agregó: “Nos encantaría contarle (a Williams) sobre la situación de los derechos humanos en Rusia (…) para que esté bien informado cuando llegue allí. También podría hacer una contribución positiva si habla durante su visita”.

There’s lots of ways to make money @robbiewilliams, but selling your soul to a dictator shouldn’t be one of them. Shame on you. This message is on behalf of Sergei Magnitsky, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, Natalia Estimirova, victims of MH17, 10,000 dead Ukrainian soldiers... https://t.co/gnpKHoUxrD — Bill Browder (@Billbrowder) June 12, 2018

Luego de todo este drama, la televisora Fox Sports se disculpó por la actuación delcantante: "En la medida que la retransmisión era en directo, no sabíamos lo que ocurriría durante el espectáculo de Robbie Williams y pedimos disculpas", declaró la cadena en una reacción transmitida a la AFP.