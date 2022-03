La estafa en WhatsApp que circula en el Día Internacional de la Mujer

Circula en redes sociales la nueva estafa de WhatsApp que pone en peligro los datos personales de los usuarios y usuarias, pero en especial el sector femenino ya que este engaño circula como gancho en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

¿Cómo funciona la estafa de WhatsApp?

De acuerdo con la información de La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) se detectó una estafa a través de WhatsApp, donde la finalidad de este engaño es recopilar datos personales del usuario.

“Se están detectando, a través de WhatsApp, mensajes que intentan engañar al usuario para que realice una supuesta encuesta. El mensaje utiliza como gancho la posibilidad de ganar una cafetera Nespresso bajo la excusa de la celebración del Día Internacional de la Mujer, pero su objetivo real es recopilar datos personales del usuario” se lee en el comunicado.

El mensaje llega a la app, la estafa promete que puedes ser ganador de una cafetera marca “Nespresso”, pero para poder participar por recibir este premio se le pide a las víctimas a responder un cuestionario.

Tras contestar el cuestionario a las víctimas se les solicita compartir el mensaje entre sus contactos y seleccionar la dirección a donde llegará el supuesto premio, de esta manera el estafador obtiene identificaciones oficiales a sitios falsos y propaga a través de contactos la estafa.

Captura de pantalla que muestran la estafa [Foto: OSI]

Medidas para no caer en estas estafas

Según la información de la OSI, la mejor recomendación para no ser estafado es no introducir nunca datos personales, ni bancarios en webs no contrastadas.

Se recomienda tampoco proporcionar el número de teléfono móvil en promociones online de dudosa reputación o que te hayan llegado sin ser solicitados, como sería el caso de este aviso de seguridad. Siempre debes contrastar la información en la web o canales de información legítimos de la empresa para comprobar si la promoción es real.

¿Qué hago si caí en una estafa?

Si has facilitado datos bancarios, debes contactar directamente con tu banco para tomar las medidas de seguridad que correspondan junto a ellos, y así evitar que te realicen cargos adicionales.

Vigila regularmente qué información tuya circula por Internet para detectar si tus datos privados están siendo utilizados sin tu consentimiento. Practicar egosurfing te permitirá controlar qué información hay sobre ti en la Red.

Si tras realizar una búsqueda en Internet de tu información personal encuentras algún dato que no te gusta o se está ofreciendo sin tu consentimiento, ejerce tus derechos. La Agencia Española de Protección de Datos te proporciona las pautas sobre cómo hacerlo.

Denuncia la situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).