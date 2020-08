Sigue estos 10 consejos para mejorar tu conexión a Internet

Ciudad de México.- Si usas el router que te ofreció tu proveedor de internet, seguramente experimentas problemas de conexión, como una mala cobertura de la señal de WiFi o de una velocidad bastante limitada al paquete que contrataste.

Los siguientes consejos te ayudarán a tener una conexión a internet más confiable, al añadir dispositivos a tu red como sistemas mesh, repetidores o extensores de red y al utilizar herramientas que te ayuden a gestionar el acceso.

1 Personaliza tu conexión

Aunque es algo básico, nunca hay que olvidar cambiar el nombre de la red, pero sobre todo la contraseña para evitar que los vecinos se cuelguen de tu conexión. De preferencia, utiliza aquellas con cifrado de modo mixto WPA2/WPA.



Si tu router es un modelo nuevo, puede que tenga soporte a WPA3. La Wi-Fi Alliance anunció el protocolo de seguridad WPA3 en 2018, que proporciona un método más seguro y confiable para reemplazar a WPA2 y los protocolos de seguridad más antiguos, al contar con mejoras de seguridad que complican el hackeo de una red.



Recuerda no introducir datos personales, ni secuencias de números. De preferencia, alterna entre números, letras que sean mayúsculas y minúsculas. Haz una combinación que sea fácil de recordar para ti, pero que no sea tan fácil de adivinar por los demás.

2 Escoge los cables

Antes de pensar en una estrategia para expandir tu señal de WiFi, opta por una conexión alámbrica siempre que puedas. Si tu computadora cuenta con un puerto Ethernet y tu router principal está cerca de tu espacio de trabajo, entonces consigue un cable con la suficiente longitud para conectarte.

En caso de que trabajes con una computadora portátil que no cuente con un puerto Ethernet, puedes considerar un adaptador que convierta uno de sus puertos USB para que te conectes directamente a la red.

3 Elige la conexión adecuada

La manera de ampliar tu conexión puede ser muuuy diversa. En el mercado encontrarás soluciones como el repetidor inalámbrico, que como su nombre lo indica, recoge la señal WiFi que recibe y la extiende un poco más lejos.



Por otro lado está el extensor de red 'powerline'. Una vez instalados, estos dispositivos amplifican la red WiFi a través de la corriente eléctrica, por lo cual son recomendados para espacios amplios o construcciones con más de un nivel.



Sin embargo, estas alternativas de conexión ya parecen anticuadas frente a los sistemas mesh, que desde hace unos años se han presentado como una solución que beneficia la conexión sin tantas interferencias.



Además de que son fáciles de instalar, los sistemas mesh evitan el congestionamiento en las redes de una forma inteligente con su tecnología, al elegir el canal más libre para los dispositivos. Si tu presupuesto lo permite, inclínate por un sistema mesh.

4 Ve por el nuevo WiFi

Si bien en México aún no hay muchos routers o sistemas mesh con el soporte a WiFi 6, los expertos opinan que es mejor optar por este tipo de dispositivos, ya que aunque no cuentes con equipos preparados para este nuevo estándar de conectividad, podrás experimentar un mejor flujo en la conexión.



El nuevo estándar de WiFi 6 es compatible con los dispositivos listos para los protocolos anteriores, así que no resultará un problema utilizarlos.



Sin embargo, para obtener la máxima capacidad de los beneficios que ofrece WiFi 6, hay que usar dispositivos habilitados para esta nueva tecnología, como las computadoras que integran los procesadores de Intel de última generación, además de dispositivos móviles como el Motorola Edge Plus, la familia del iPhone 11, o los nuevos Samsung Galaxy Note20

5 Ubica bien los extensores

Ya sea que utilices repetidores, extensores o sistemas mesh, debes tomar en cuenta la ubicación de los mismos.



La recomendación general es colocar el dispositivo justo donde la cobertura inalámbrica todavía es robusta para que tome bien la señal y la distribuya correctamente a tus dispositivos. Prueba distintas ubicaciones de tu repetidor para obtener la señal deseada.

6 Evita interferencias

Al colocar los extensores, repetidores o nodos del sistema mesh, asegúrate de que no haya objetos que puedan obstruir la señal.



Paredes de cemento, objetos de metal y microondas, entre otros factores pueden afectar de diferentes maneras tu conexión.

7 Usa las apps

Muchos extensores de red vienen con software para solucionar las dudas que tengas. Algunos hacen un análisis del espacio para identificar si el punto en el que los colocas es correcto, como algunos extensores de Linksys y el sistema mesh de eero que evalúan el entorno y te advierten si es un mal lugar para conectar los dispositivos.



En las apps también puedes encontrar herramientas que te sirvan para corregir automáticamente los errores de conexión al hacer que los dispositivos busquen el mejor canal para transmitir la señal, e incluso para identificar dispositivos que no deberían estar conectados a tu red para que les restrinjas el acceso.

8 Aprovecha las frecuencias

Usualmente, la mayoría de los routers, repetidores y sistemas mesh de WiFi tienen habilitadas las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz para ofrecer la conexión inalámbrica.



Aunque la banda de 2.4 GHz tiene cobertura más amplia, la de 5 GHz tiene un mejor flujo de transmisión y recepción de los datos, ya que tiene más canales para aislarse de otras redes que puedan interferir. Sin embargo, no todos los dispositivos soportan la frecuencia de 5 GHz.

9 Establece tus prioridades

Si tu paquete de internet no es suficiente, puedes utilizar la app del sistema mesh, o del nuevo router que compraste para optimizar tu conexión. Hay varias compañías que en sus soluciones ofrecen la alternativa de priorizar dispositivos o limitar la conectividad de algunos otros que demanden mucho internet.



También puedes establecer controles parentales para evitar que los niños visiten sitios que no son adecuados a su edad, o en algunas opciones puedes establecer rutinas para apagar el internet en ciertos horarios.

10 Actualiza constantemente tus dispositivos

Algo fundamental para mantener una conexión estable es actualizar tus dispositivos con frecuencia para reducir errores, no solo de los routers, o sistemas mesh, sino también de tu computadora, tableta o smartphone que conectes a tu red.



Además de corregir todos los problemas de conectividad, actualizar tus gadgets disminuirá el riesgo de que seas víctima de algún ciberataque.