‘A6 e-tron’; Audi presenta concepto de auto eléctrico

CHINA.- El fabricante de autos de alta gama Audi presentó este lunes en Auto Shanghai 2021 una versión conceptual de su próximo sedán, el A6 e-tron, totalmente eléctrico, que será "tan elegante como dinámico".

Aunque la empresa alemana informó que la versión de producción no se dará a conocer hasta la segunda mitad del 2022, reveló algunos detalles del nuevo automóvil. Según explicó Audi, el A6 e-tron podría basarse en la plataforma modular para vehículos eléctricos, denominada 'Premium Platform Electric' o 'PPE', que la compañía está desarrollando con Porsche.

From #AutoShanghai to the world, for the first time ever, meet the Audi A6 e-tron concept. More than a car, this is a symphony of innovative engineering and pioneering design and a glimpse into the future.



