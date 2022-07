Las redes sociales como Facebook y Tik Tok no bloquean los mensajes de odio y las amenazas a los usuarios LGBTQ, de acuerdo con un informe emitido por el grupo promotor de los derechos, la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD).

Estos se encuentran entre los usuarios más vulnerables del internet: la mayoría de los pertenecientes a la LGBTQ dicen que han encontrado mensajes o comentarios amenazantes cuando recorren las redes. Pero hasta la fecha aún no está claro cómo las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y sobre todo TikTok manejan esas amenazas.

Según el informe de GLAAD, en lugar de proteger a los usuarios, las empresas tecnológicas ocultan la información acerca de cómo responden a los ataques y revelan escasos detalles acerca de la frecuencia con la que borran mensajes o bloquean cuentas que contienen mensajes de odio o acoso a los usuarios LGBTQ.

This is a must-read thread on the new GLAAD Social Media Safety Index from SMSI advisory committee member Evan Greer. https://t.co/NWc10Xct6c