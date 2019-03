¿Aburrido de Netflix? ¡Prueba con estas tres alternativas!

BRANDON CM

CANCÚN, Q. Roo.- Desde hace unos años la manera en la que consumimos entretenimiento en casa cambió significativamente, pasamos de ver la televisión y pagar cable a contratar servicios de video online, desde Netflix hasta YouTube RED, todos los servicios de ‘stream’ te ofrecen algo diferente, sin embargo, si eres de las personas que cuentan con mucho tiempo libre seguramente podrás decir que “has visto todo lo interesante” que tienen por ofrecer estas plataformas.

No es un secreto que Netflix es la red preferida de los mexicanos, y esto se debe a una serie de aciertos por parte de la compañía, llegó en el momento justo en el que una generación de jóvenes migraban de la televisión por cable al ‘video on demand’, además fue de los primeros servicios en ofrecer tarjetas de regalo lo que ayudó a generar la confianza aquellos que no estaban convencidos. Por su parte las plataformas como Blim, Claro, entre otras, intentaron replicar el éxito del ‘gigante rojo’ pero sin buenos resultados.

Si los servicios de video convencionales te llegaron aburrir, te dejo 3 alternativas a Netflix que cuestan casi lo mismo y quizás te estás perdiendo.

Amazon Prime Video

Después de un largo invierno de ver casi todas las series interesantes de Netflix me quedé con ganas de ver The Big Bang Theory, por lo que investigué quién tenía los derechos de reproducción y me encontré con esta plataforma. En términos generales me llevé una buena impresión ya que el precio es justo y las series y películas que te ofrece están muy bien, dentro de su catálogo puedes hallar estrenos recientes de cine y las series se actualizan constantemente.

El único detalle que noté es la optimización de su página, para empezar la aplicación para SmartTV y para los teléfonos no es la mejor, la búsqueda de películas es bastante torpe y nada intuitiva, pero quizás el peor defecto que tiene este servicio es que no cuenta con la opción de ‘Cast’ o transmitir, por lo que si tu televisión no tiene por defecto la aplicación tendrás que verlo en tu teléfono, incluso si tienes un google Chrome.

HBO Go

¿Fan de Game of Thrones? Seguramente ya cuentas con este servicio de video, este es quizás el más adecuado si ya te aburriste del catálogo anticuado de películas de Netflix, ya que cuenta con prácticamente todos los estrenos, el problema radica en las series, ya que su catálogo no es muy variado, sin embargo, las series que encontrarás acá son de gran renombre y muy premiadas, supongo que no se puede tener todo. El precio de este servicio es de 200 pesos aproximadamente, por lo que tendrás que pensar bien en qué prefieres, series o películas.

Shudder (Pero hay un detalle…)

¿No te suena? No me sorprendería, Shudder es una plataforma enfocada al cine de terror (mi género favorito), el catálogo de Shudder es corto pero cuenta con todos los clásicos slasher de los 90s, además de algunos estrenos recientes como ‘Hereditary’ entre otros, ¿cuál es el problema? Hay dos detalles con Shudder, en primera el contenido, ya que únicamente está limitado al cine de terror, por lo que no encontrarás comedias de Adam Sanddler, y la segunda es que no está disponible en nuestro país (al menos de manera oficial) ya que para poder disfrutar del servicio tendrás que cambiar tu VPN (te recomiendo buscar un tutorial en YouTube).