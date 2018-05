¡Al estilo 'Tinder'! Podrás conseguir citas en Facebook

Agencia

Estados Unidos.- "Este año ha sido intenso. No parece que solo hayan sido cuatro meses. Vamos a asegurarnos que nadie use mal nuestra plataforma para que volvamos a construir. Soy optimista y vamos a hacer que se use para hacer el bien", arrancó Mark Zuckerberg en el centro del escenario de la conferencia F8, dedicada a desplegar el futuro de sus redes sociales, informa El País.

"Si algo hemos aprendido yendo a testificar al Congreso es que no hemos sido lo suficientemente claros en las respuestas a preguntas sobre gestión de datos. Estamos trabajando para que el control vuelva a nosotros. Y pronto habrá más novedades", arrancó Mark en el escenario del centro de convenciones de San José.

Entre lo nuevo de sus redes sociales, anunció que Facebook tendrá una nueva funcionalidad que habilitará dentro de su aplicación principal, sobre citas, que han llamado Facebook Dating. El usuario podrá activarla, en el caso de que quiera conocer a más gente, informa Xataka.

Zuckerberg explicó que, si un usuario se crea un perfil dentro de Facebook Dating, éste sólo será accesible para otros usuarios que no estén en su lista de contactos y que estén, a su vez, dentro de este mismo programa. Las sugerencias de posibles parejas serán siempre, personas que no sean tus amigos.

¿Y cómo escogerán dichos candidatos? Tampoco han especificado demasiado, pero sí han explicado que se basarán en las preferencias para citas de cada persona, las cosas en común y los amigos mutuos.

Además, Mark anunció el lanzamiento de una nueva herramienta llamada "Clear History" que permite a los usuarios borrar su historial de navegación, incluyendo las cookies.

Así, dentro de la plataforma de Facebook no tendrás que ver la publicidad y los rastros de los sitios web que hayas visitado en otra ocasión. Una vez que la plataforma active "Clear History" en las próximas semanas, podrás ver cuáles sitios Web y apps has visitado y luego eliminar esa información de tu cuenta. Podrás incluso, desactivar esta función para que esta información no se guarde en tu cuenta.

Instagram

En su otra red social "Instagram", Zuckerberg dijo que tendrá un nuevo rediseño en su pestaña Explorar, los usuarios podrán realizar videollamadas privadas entre uno o varios usuarios, y anunció la llegada de filtros y efectos con la realidad aumentada.

No informó cuándo es que estas funciones llegarán a los usuarios, pero ya están en desarrollo. El ejecutivo tampoco dio detalles de cómo funcionarán los efectos de realidad aumentada en la cámara.

Videollamadas grupales llegarán a WhatsApp

WhatsApp estrenará pronto una función muy esperada: las videollamadas grupales. Luego de que la red social comenzará a ofrecer las personales desde fines de 2016, poco más de un año después Mark anunció que muy pronto se activará la función en iOS y Android.

Anuncian Oculus TV

Facebook anunció también a Oculus TV, una experiencia para su plataforma de realidad virtual (VR). Se enfocará en ofrecer una experiencia de visualización de contenido por series, según el sitio CNET.

Similar a otras experiencias de VR relacionadas a TV y cine, Oculus TV intenta simular un teatro virtual que cuenta con una pantalla gigante plana y sillas para disfrutar de la función o lo que estás viendo. Sin embargo, también funcionará como un centro de entretenimiento de apps de VR (o hub) para acceder Netflix y Hulu.

Oculus TV es sólo una sección de la realidad virtual de Facebook que cuenta también con Oculus Gallery, que permite ver fotos y videos en 360 grados; Oculus Venues, que permite ver eventos en realidad virtual (conciertos o juegos de baseball), y Oculus Rooms, que es como el centro de socialización donde puedes disfrutar de juegos de mesa, compartir fotos y escuchar música en VR con tus amigos. El costo de los lentes será de 199 dólares, de los más baratos del mercado.

Facebook cuenta con múltiples apps y experiencias que complementan su extensa cartera de realidad virtual.