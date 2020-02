¿Adicción a Fortnite? Psicólogo presenta una solución

Francia.- El psicólogo y psicoanalista francés Michaël Stora, recomienda a los niños que se sientan enganchados a Fortnite que le dediquen tiempo a otro videojuego: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Su enfoque para combatir la adicción a los videojuegos competitivos y Fortnite en particular es apostar por la sustitución y no la privación. El planteamiento de Stora no propone abandonar los videojuegos, pues no los culpabiliza de esa situación, sino apostar por otro estilo.

Aquellos jugadores que muestren síntomas de adicción a Fortnite lo hacen principalmente por el enfoque competitivo del juego y su capacidad para enganchar al usuario. Sin embargo, cuando esto se convierte en una obsesión y afecta a otros aspectos de la vida, puede ser considerado un problema psicológico e incluso una adicción. Lo que sugiere Stora es que esos usuarios se sumerjan en The Legend of Zelda: Breath of the Wild al considerarlo un juego más calmado y terapéutico.

via GIPHY

También te puede interesar: Disney presenta su primer personaje homosexual

En la opinión del psicólogo, el título de mundo abierto de Nintendo ofrece una serie de planteamientos jugables que lo alejan del competitivo de Fortnite. De hecho, Stora ya ha puesto en marcha esta recomendación con diferentes niños y adolescentes para ayudarles a superar trastornos de conducta vinculados a la incapacidad de dejar de jugar voluntariamente.

via GIPHY

Frente a eso, la inmersión en un mundo abierto con un peso de la naturaleza y la exploración libre como el título de Nintendo puede suponer un cambio de ritmo y mentalidad que ayude al usuario psicológicamente. Además, videojuego, al estar orientado a la experiencia para un jugador, es el propio usuario el que marca su ritmo. Su libertad de acción, además, permite determinar sus propias metas.

(Con información de vandal.español)