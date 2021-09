Adiós Huawei y Xiaomi; país recomienda evitar celulares chinos

VILNA, LITUANIA.- Las autoridades de ciberseguridad de Lituania recomendaron a las agencias gubernamentales del país a que abandonen el uso de celulares fabricados por las empresas chinas Huawei y Xiaomi después de que una investigación identificó vulnerabilidades de seguridad y temores de censura.

El Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Lituania dijo haber detectado cuatro riesgos importantes de seguridad digital en los dispositivos fabricados por ambas empresas, incluidos dos relacionados con aplicaciones preinstaladas y uno relacionado con la fuga de datos personales.

También dijo que existe el riesgo de posibles restricciones a la libertad de expresión con los teléfonos de Xiaomi, al asegurar que contienen una función de filtrado de contenido para 449 palabras clave o grupos de palabras clave en caracteres chinos. Según el informe lituano, las aplicaciones recibieron listas actualizadas de palabras y frases censuradas y son capaces de bloquearlas.

