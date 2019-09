¡Adiós maratones! Netflix dejará de publicar temporadas completas

Agencia

MÉXICO.- La amenaza de Disney+ se siente y con su inminente llegada, Netflix se está preguntando si su modelo de binge-watching, el aquí llamado maratoneo de series, es la mejor opción para continuar con sus estrenos y conseguir el mejor impacto en su audiencia. Comenzando con dos programas, el gigante del streaming experimentará con lanzamiento semanales para algunas de sus series. ¿Será el fin del maratón?

De acuerdo con Comic Book, Netflix, que más recientemente sorprendió con la segunda temporada de Mindhunter - 100%, se estaría preparando para cambiar su modelo de lanzamiento en el que hace públicos todos los episodios de una serie y lo reemplazará con episodios semanales. A la práctica de verlo todo de jalón se le conoce como binge-watching en inglés y en español como maratonear y desde sus inicios esta ha sido una característica del negocio del streaming.

Esto comenzará, para ver si resulta efectivo o no, con dos programas de concursos en los que apuesta a mantener el suspenso al lanzarlos de forma pausada. El primero es The Great British Baking Show, el cual será lanzado semana con semana y el segundo se trata de una nueva serie llamada Rythm & Flow, una competencia de rap que tendrá a algunos de los más populares exponente de ese género musical como Cardi B, Chance the Rapper y T.I.

Esta no es la primera vez que un show original de Netflix tiene que cambiar su estretegia de lanzamiento. Previamente, talk show de Chelsea Handler, Joel McHale y Michelle Wolf, se publicaban también uno a la vez pues tocaban temas noticiosos que eventualmente perdían relevancia. Todos esos programas eventualmente fueron cancelados y terminaron probando que la audiencia de Netflix no está interesada en ese formato, pero ¿qué tanto se puede atribuir al calendario de lanzamiento?

Estos dos nuevos programas serán el conejillo de indias, si bien parece que la estrategia responde al género de concurso, para así no arruinar de golpe la sorpresa de la victoria y posiblemente las reproducciones ante ese spoiler, será interesante ver si después esta medida no se toma con otro tipo de géneros televisivos. Pues justo una de las ventajas de Netflix es que permite al espectador tomarse su tiempo en acabar una temporada.

En Latinoamérica, quizá un caso de éxito con este formato haya sido Luis Miguel: La Serie - 62%, el drama biográfico sobre el cantante de ese nombre que fue distribuido a la región de forma semanal por el gigante del streaming. El impacto del show era considerable, pues era imposible no pasar el domingo por la noche y buena parte de la mañana del lunes siguiente hablando sobre el episodio. ¿Puede atribuirse ese grado de atención al calendario semanal? Puede que estos nuevos experimentos nos den la respuesta.

Y esa misma apuesta es la de Disney+. el servicio de la Casa del Ratón también lanzará los episodios de The Mandalorian, su primera serie exclusiva, de forma semanal con la espera de retener por un par de meses a sus suscriptores tra su lanzamiento el próximo 12 de noviembre. ¿Cuál de los dos se alzará victorioso? Habrá que ver para saberlo.