Administrando empresas entre tráfico y eventos

CIUDAD DE MÉXICO.- Existen dos grandes problemas con la Ciudad de México. Uno: siempre hay demasiadas cosas por hacer y el tiempo no alcanza, y dos: que ya somos demasiados viviendo aquí y llegar a todas esas cosas es complicado por el tráfico.

Para el primero no hay solución, puedes no dormir e ir corriendo entre partido, bazar, concierto, Ciclotón y lanzamiento de bar nuevo, pero realmente lo mejor es escoger lo que más te interesa hacer y planear tu tiempo con antelación. Si de las cosas más importantes para ti es asistir a todos los expos que se relacionan con tu negocio, deberías planear con antelación por el tráfico, pero también para no terminar comprando boletos de entrada caros.

Es importante ubicar la mejor ruta para no perder tiempo de camino, sea para llegar a un expo para el trabajo, una junta o a un compromiso social. Esto lo puedes hacer con Waze o Citymapper, la segunda es una app que existe en muchas ciudades y te sugiere rutas para ir caminando, en transporte público, bici, taxi, y en auto propio. Combina modos de transporte para que, por ejemplo, el Metrobús te deja al lado de una estación de Ecobici y en donde te bajas de la Ecobici terminas caminando el último tramo por un parque.

Apps de este tipo, parecidos a Google Maps pero más especializadas en el transporte o la zona específica son una solución para el tráfico también. Si tienes problemas para navegar la ciudad por el trabajo, se puede considerar usar videoconferencia más seguido. Esto se debe suplementar con una solución para mandar productos o ejemplares a clientes contratar como un servicio de entregas urgentes de productos para empresas, a través del cual puedes ponerte en contacto con tu mensajero para darle indicaciones o resolver dudas.

Tener un negocio en la capital solo funciona si tienes todas las herramientas de contacto para hablar con tu equipo a todo momento. Ser empresario no se trata de trabajar a todas horas, sino escoger un buen equipo estable que crece con la empresa y que ocupa los recursos de forma rentable. Recuerda que su recurso más valioso es su tiempo, y si puedes como administrador proveerles un servicio de taxis compartidos para los que viven cerca (como UberPool) o facilitar el trabajo en casa, serán fieles y felices en su trabajo, haciendo que rindan más.

Para manejar bien un negocio en la Ciudad de México, deberías buscar optimizar tu tiempo lo más posible, y el de tu equipo. Planea con antelación, y cuando se puede evitar ir a la oficina se debe trabajar desde casa o una cafetería cercana si necesitas un ambiente aislado para concentrarte. Esto significa que puedes o trabajar o descansar durante las horas que normalmente pasas en tránsito entre la oficina y tu casa, haciéndote mucho más eficiente.