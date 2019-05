Huawei revela que tiene un “plan b” contra veto de EU

Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El fundador y CEO de Huawei, Ren Zhengfei, señaló que, a pesar de las diversas restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, estas no tendrán un gran impacto para Huawei y que serán capaces de continuar atendiendo a sus clientes.

Así mismo destacó, que Huawei cuenta con un "Plan B", al que se refirió como "llanta de repuesto", para asegurar la continuidad del negocio.

"Hemos asegurado nuestra continuidad de negocio paso a paso. De hecho, muchas de las piezas que utilizamos en nuestros productos se han puesto en producción", dijo Zhengfei.

Por otro lado, manifestó que la compañía seguirá empujando por un modelo de cooperación y trabajo en conjunto, ya que es el único modelo de negocios que realmente funciona en el mundo actual relacionado con tecnología e innovación.

"No vamos a excluir a nuestros socios en Estados Unidos, ni vamos a buscar el crecimiento solos. Vamos a crecer juntos", apuntó.

La semana pasada y ante una variedad de medios, el ejecutivo aprovechó la oportunidad para externar su agradecimiento a las compañías de origen estadounidense que han contribuido al crecimiento de la empresa y la han ayudado a convertirse en una de las principales empresas de telecomunicaciones a nivel mundial.

Declaró que, aunque el suministro de chips por parte de sus socios no fuera suficiente, esto no representaría problema alguno, ya que Huawei se encuentra en posibilidades de fabricar todos los chips de alta gama que los productos necesitan.

"En el periodo de paz, adoptamos una política de '1+1', esto quiere decir que la mitad de nuestros chips provenían de compañías estadounidenses, y la otra mitad de Huawei. A pesar del precio mucho menor de nuestros propios chips, seguíamos comprando chips más caros de Estados Unidos. No podemos estar aislados del mundo. Por el contrario, debemos ser parte de él", expresó.

Siguen las pláticas entre Huawei y Google

A pregunta expresa sobre las inquietudes de los usuarios por la decisión de Google de suspender actividades con Huawei, el fundador reconoció que están discutiendo soluciones viables y que los expertos de la compañía se encuentran trabajando arduamente en esto.

"Google es una buena compañía, una compañía altamente responsable. También están tratando de persuadir al gobierno de Estados Unidos para que resuelva este problema", indicó el CEO de Huawei.

Reconoció que junto a la compañía ha optado por una comunicación abierta con los medios de comunicación con el objetivo de debatir cuestiones en terreno equitativo y se refirió a la detención de su hija Meng Wanzhou, como una acción legal realizada para sacudir su voluntad, pero que la han convertido en un estímulo para la familia.

"En la carta que me escribió mi hija, me dijo que estaría mentalmente preparada para el largo plazo. Ella está muy optimista. Eso me ha tranquilizado mucho y reducido la presión que siento", añadió.