Ahora Instagram te permitirá elegir tu género

ESTADOS UNIDOS.- El día ayer 11 de mayo, la red social Instagram añadió una nueva opción al perfil de los usuarios, que ahora podrán optar por el género con el que se sientan identificados, anunció la compañía.

Además, esta nueva opción podrá ser modificada para ser público o solamente para que lo vean los contactos.

ICYMI: now you can add pronouns to your profile💜



Add up to 4 pronouns and edit or remove them any time. You can also choose to display pronouns to only people who follow you. pic.twitter.com/KRc76qm5vZ