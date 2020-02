¿Te llegó un 'correo' de Netflix? ¡No respondas! Es un intento de fraude

CHIHUAHUA.- La Fiscalía General de Chihuahua alertó a la ciudadanía sobre un nuevo método de fraude en contra de usuarios de Netflix.

Las autoridades advirtieron que se está utilizando el nombre de una conocida plataforma de películas y series para el robo de datos personales a través de un correo electrónico.

El mensaje del correo-e es un fraude, ya que el correo del que proviene es diferente a los mails reales de la plataforma de películas.

¿Cómo roban mis datos personales a través un correo-e?

El robo de información personal inicia con el envío correos sin nombre del destinatario. Estos mensajes incluyen siempre un link o un enlace con texto que aparenta ser del servicio oficial, pero que en realidad redirecciona al usuario a otro sitio o formulario en el que se solicita información personal, bancaria e incluso contraseñas.

En este caso, el mensaje afirma que hay problemas con “la membresía en línea” (en este caso, supuestamente la de Netflix), por lo que se le pide al usuario una serie de datos para autoriza el pago de la membresía.

Este mensaje es completamente falso: el correo-e no corresponde a ninguno que use la aplicación de streaming, además de que este tipo de información bancaria y personal no se solicita por medio de correo electrónico. Este tipo de estafa es conocida como Phishing

¿Qué es el Phishing y cómo funciona?

El Phishing es una modalidad de fraude cibernético que busca el robo de datos a través de la obtención de información personal, haciéndose pasar por una empresa u organización.

¿Cómo reconocer un correo-electrónico de Phising?

Usan logos y nombre de empresas reales.

El correo-electrónico de origen tiene muchos caracteres especiales y números.

Problemas de carácter técnico

Detecciones recientes de fraude y necesidad de incrementar el nivel de seguridad

Nuevas recomendaciones de seguridad

Cambios en la política de seguridad de la entidad

Promoción de nuevos productos

Premios, regalos o ingresos económicos inesperados

Accesos o usos anómalos de tu cuenta

Inminente desactivación del servicio

Falsas ofertas de empleo

¿Cómo puedo evitar ser víctima de Phising?