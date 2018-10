Algunas de las aplicaciones móviles más usadas este 2018

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Son muchas las aplicaciones que los mexicanos tenemos en el móvil, pero no todas las usamos por igual. De hecho, muchas de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro móvil las usamos de forma puntual, es decir, las descargamos para un momento concreto. Por ejemplo, cuando compramos un billete de avión de una aerolínea y queremos llevar el billete en el móvil, nos descargamos la app de la aerolínea en el móvil para ese viaje: pero, probablemente, no volvamos a utilizar esta app si no volvemos a irnos de viaje con esta aerolínea. En cambio, hay algunas aplicaciones que sí utilizamos con frecuencia.

Una de las apps más descargadas y utilizadas en México y en todo el mundo es WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea se ha convertido en el medio de comunicación por excelencia de la sociedad. Prácticamente toda la población activa utiliza esta aplicación, hasta el punto que ha llegado a sustituir a los mensajes de móvil tradicionales y en cierto modo también las llamadas telefónicas. Hay aplicaciones similares que también son muy utilizadas, entre ellas destacan Messenger, Messenger Lite y Facebook, la red social más conocida, todas ellas permiten a sus usuarios mandar y recibir mensajes de una forma rápida y fácil, sin coste alguno.

Las aplicaciones para hacer pagos también se encuentran entre las más utilizadas durante este 2018, pues han dejado de ser una herramienta meramente profesional para pasar a ser aplicaciones de uso diario, como por ejemplo, para realizar pagos entre amigos. Hay muchas de ellas, aunque la más conocida sigue siendo PayPal, mientras que las apps lanzadas por bancos se van haciendo un hueco cada vez más grande entre los usuarios de apps financieras. Con el gran auge de las criptodivisas, también han sido muchas las apps de estas monedas digitales las que se han descargado durante este año. En concreto, las que permiten invertir, comprar, o vender con la cripto más conocida, el bitcoin, con una app de trading en bitcoin. Muchas de estas apps de criptomonedas, han sido creadas por brókeres de larga trayectoria.

También las apps para distraernos ocupan un lugar muy importante entre las más usadas: aplicaciones para ver vídeos, aprender idiomas, ver una serie o escuchar música. En este ámbito ganan la batalla dos fuertes empresas con su versión para móviles: Spotify y Netflix. La primera lleva ya muchos años en el mercado como proveedor líder de música online. Permite escuchar música de forma gratuita con anuncios, o sin publicidad por un precio asequible. La segunda, Netflix, lleva pisando con fuerza este último año: la plataforma que pone a disposición de sus clientes miles de películas y series a buen precio. Estas mismas ventajas las ofrece a través de su app, adaptada para ofrecer la mejor experiencia de usuario. Netflix se ha dado a conocer por estar detrás de series de gran éxito como La Casa de Papel.

Estas apps seguirán siendo de las más utilizadas durante el próximo año, pero tendrán que ajustarse a las demandas de los consumidores y a la competencia: pues cada vez son más las apps que llegan al mercado.