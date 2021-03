Alumnos mexicanos crean carrito higienizante que combate al Covid-19

MÉXICO.- Con la finalidad de proporcionar espacios más seguros y libres de bacterias y virus, cuatro estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad de Monterrey desarrollaron como Proyecto de Evaluación Final un vehículo higienizante que combate el Covid-19, entre otros virus.

Nancy Morales Villarreal y Gabriel Guzmán Carrillo, del programa de Ingeniero Mecánico Administrador; junto con sus compañeros Fernando Peña Bedolla y Mario González Torre de Ingeniería en Mecatrónica, trabajaron en el proyecto los últimos meses de su carrera, asesorados por el profesor Raúl Quintero.

"Vimos las consecuencias que estaba causando la pandemia e identificamos que las organizaciones que más estaban siendo afectadas eran las pymes y algunos supermercados, debido a que sus clientes y empleados redujeron su asistencia debido a la incertidumbre que tenían sobre la salubridad de estos lugares.

"Así surgió la idea, apoyados de nuestro asesor, el doctor Raúl Quintero. Este carrito ayudaría a sanitizar espacios que brinden mayor seguridad al tenerlos libres de virus", explicó Nancy Morales.

Los estudiantes comentaron que el proyecto desarrollado no es del todo nuevo, ya que en otros países existen modelos comerciales fabricados antes de que se declarara la pandemia; sin embargo, el costo de ellos llega a alcanzar el millón y medio de pesos.

El reto del equipo de ingenieros fue bajar los costos y hacerlo accesible para pequeñas y medianas empresas.

"Las piezas que utilizamos fueron fáciles de conseguir aquí en Nuevo León, la estructura es de perfil de aluminio, varios componentes electrónicos se consiguen en tiendas locales.

"Lo que más tiempo demandaría son los motores que son de Estados Unidos, pero llegan en un par de días o semanas. El prototipo que nosotros trabajamos ronda entre los 90 y 100 mil pesos", señaló Gabriel Guzmán.

Luz ultravioleta, poderoso alíado

El proyecto desarrollado cuenta con un seguidor de líneas que permite llegar a diferentes puntos; tiene una duración de batería estimada de cuatro horas, lo que permite un alcance de dos kilómetros cuadrados. Cabe mencionar que el proyecto puede ser ajustable, dependiendo de las necesidades de cada cliente.

Uno de los principales componentes del vehículo higienizante es la luz ultravioleta tipo C, responsable de cortar el ARN de bacterias y virus, gracias a su longitud de onda.

"Algo muy importante del vehículo es su equipo automatizado, que no requiere personal para operarlo, al contrario, no debe haber personas en el área, ya que trabaja con luz ultravioleta tipo C, peligrosa para los humanos. Incluso, el carrito tiene un sistema de seguridad que, al detectar gente cerca, se desactiva para evitar causar algún daño", detalló Fernando Peña.

Está comprobado que la luz ultravioleta tipo C es capaz de desactivar bacterias y virus gracias a su irradiancia. Al ser la bacteria un organismo más grande que el virus, consideran que pueda combatir a ambos; incluso, durante el desarrollo del prototipo, los alumnos realizaron pruebas con la destrucción de bacterias.

Por su parte, Mario González explicó que, entre los planes a futuro, se encuentran mejorar el modelo con los comentarios recibidos en la presentación de su proyecto, así como otros ajustes que ellos han considerado después de terminar el primer prototipo. Entre los planes de los ingenieros, se encuentra comercializar el producto en nuestro país.

