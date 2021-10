Amazon estrena tienda física “4-star” en Reino Unido

LONDRES.- El gigante de comercio estadounidense, Amazon, abrió las puertas a su primera tienda física “4-star” fuera de Estados Unidos. Este miércoles, el nuevo centro comercial de Gran Bretaña, donde venderá los productos más populares del minorista en línea, como libros, juguetes y productos electrónicos para el consumidor.

Introducing our first UK based Amazon 4-star store! ⭐⭐⭐⭐



We’ve got everything from toys, to books to kitchen gadgets and devices so come along and check it out at BlueWater Shopping Centre, Kent.



Find out more: https://t.co/QUXN1V25OH pic.twitter.com/muHhRNUlzN