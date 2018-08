Amazon Prime tendrá una versión gratuita con publicidad

Agencia

MÉXICO.- Amazon es una de las compañías más importantes del mundo del streaming, pues Prime Video no solo cuenta con una importante cantidad de series y películas (al menos en Estados Unidos), sino que además tiene series originales aclamadas y ganadoras de premios, incluso fue el primer servicio de streaming en ser galardonado con un premio Oscar por su película ‘Manchester by the Sea’.

Bueno, pues según informa el medio norteamericano, The Information, la compañía de Jeff Bezos planea lanzar un nuevo servicio de streaming gratuito, pero con anuncios, indica el portal de noticias Unocero en su sitio.

Decimos nuevo porque no se trata de una nueva modalidad de Prime Video, que se otorga junto con la membresía Prime de Amazon. Y es que el nuevo servicio también tendrá un nombre nuevo, el cual parece que será Free Drive, que se dice será exclusivo para los usuarios con Fire TV.

Según menciona la fuente, este servicio parece que ofrecerá series y películas con relevancia, pero no tendrá estrenos ni producciones originales de Amazon y ningún otro estudio.

El servicio básicamente se está creando para aumentar las ganancias de la compañía con base en la publicidad, pues la empresa sabe que un servicio gratuito, aunque sea con anuncios, siempre es un gran atractivo para los usuarios.

Se menciona también que Amazon ya está en contacto con varios estudios para licenciar viejas producciones de televisión que pueda incluir en su oferta, aunque no se especifica cuáles series ni qué estudios, pero sí podemos darnos una idea de lo que podría ofrecer este servicio.

Es un hecho que Free Drive comenzará en los Estados Unidos, y probablemente en otros países donde se venda oficialmente el Fire TV, situación que excluye a México del catálogo, pues en nuestro país solo podemos encontrar el Fire TV Stick.