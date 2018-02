Agencia

PUEBLA, Puebla.- ‘Ándalo’ es el nombre del dispositivo tecnológico que estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla desarrollaron para la movilidad de las personas débiles visuales, con la ventaja de permitirles tener las manos libres de un bastón o perro guía.

De acuerdo con información de Notimex, Ricardo Mastachi Torres, creador del proyecto, explicó que este dispositivo se adapta a los zapatos de las personas débiles visuales y, en esta primera etapa del proyecto, es capaz de detectar obstáculos cerca, obstáculos lejos y desniveles; para la segunda etapa se espera detecte obstáculos que se encuentren de la cintura hacia arriba.

‘Ándalo’, describió, es un acoplamiento tecnológico ligero y adaptable con forma de pinza plástica que se coloca en la parte de arriba del zapato, en tanto que el otro extremo se sujeta a la altura de la rodilla, que detecta los obstáculos que tiene al frente y los traduce en pulsaciones para el usuario.

“En el mercado existen muchos otros tipos de dispositivos, pero Ándalo es el primero que no requiere manipulación por parte del usuario. Hay pulseras, clips que se colocan en los dedos o en la ropa, pero todo requiere manipulación, Ándalo no”, dijo.

En el mundo se contabilizan 253 millones de personas con discapacidad visual, y cada año la cifra va en aumento por problemas como el glaucoma y la retinoplatía diabética.

De acuerdo a cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2010 habían cerca de 1 millón 300 mil personas con discapacidad visual; en el 2014 la cifra aumentó a 4.14 millones de personas.

En el campo labora tal solo el 32 por ciento de las personas ciegas o débiles visuales mayores de 12 años, en México se encuentran económicamente activos.

Mastachi Torres comentó que este producto comenzó como un proyecto hace tres años y durante ese tiempo han surgido cerca de 11 prototipos para perfeccionar cada vez más este producto del que esperan pronto colocar en el mercado, con el objetivo principal de lograr la inclusión social y la reintegración de los invidentes al mercado laboral.

El desarrollo y el perfeccionamiento de Ándalo ha sido posible gracias al apoyo de 300 mil pesos otorgador en 2016 por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía del gobierno federal.

“Usar el dispositivo Ándalo nos permite tener las manos libres del bastón guía o de un perro para moverse. Se me hace un proyecto novedoso y me parece que por el momento en el mercado no hay algo similar a esto; hemos hecho algunas pruebas y solo es cuestión de acostumbrarse a identificar los diferentes tipos de pulsaciones para diferentes situaciones que se enfrenten en las calles”, acotó.