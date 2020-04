Anuncian nueva fecha de lanzamiento para Last of Us parte II

Ciudad de México .-Después de que Naughty Dog anunciara que The Last of Us Part II se retrasaría indefinidamente debido a la crisis sanitaria, PlayStation confirmó hoy que el juego nuevamente tiene una fecha de estreno.

"A medida que comenzamos a ver una facilidad en el entorno de distribución global, me complace confirmar que The Last of Us Part II llegará el 19 de junio y que Ghost of Tsushima le seguirá el 17 de julio", confirmó en un blog de la empresa Hermen Hulst, jefe de Worldwide Studios, de Sony Interactive Entertainment.

"Personalmente quiero felicitar y agradecer a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por sus logros, ya que sabemos que no es una tarea fácil llegar a la línea final bajo estas circunstancias".

Esta es la tercera fecha de lanzamiento que consigue The Last of Us Part II, que originalmente debutaría el 21 de febrero, pero que fue retrasado para el 29 de mayo de 2020 al no alcanzar las expectativas de los desarrolladores.

La secuela de The Last of Us llegará exclusivamente a PlayStation 4 para transportarnos 5 años después de los acontecimientos de la primera entrega, ahora con los protagonistas Ellie y Joel establecidos en Jackson, Wyoming.

Aunque viven pacíficamente en una comunidad, una serie de violentos acontecimientos orillan a Ellie a realizar un viaje en busca de justicia, cazando uno a uno a los responsables y enfrentando las devastadoras consecuencias físicas y emocionales de sus actos.

El segundo título anunciado es Ghost of Tsushima, ambientado en la isla Tsushima a finales del siglo XIII para convertirnos en el guerrero samurái Jin Sakai, uno de los últimos sobrevivientes de su clan después de que la isla fuera invadida por el imperio mongol.