¡Anuncian remake y fecha de lanzamiento de Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2!

Cancún, Quintana Roo.- Hoy es el cumpleaños de Tony Hawk y el Skater lo está celabrando con el regreso de la legendaria saga de videojuegos Tony Hawk’s Pro Skater.

Activision lanzará Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, una remasterización de los dos primeros juegos con los niveles, los patinadores, los trucos, los modos y hasta las canciones originales. La nueva edición corre a cargo de Vicarious Visions, el estudio que hizo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y estaría dando forma a una rumoreada remasterización de Diablo 2.

Tony Hawk's Pro Skater is back!



Vicarious Visions is remaking the first two THPS games in one package, and we've got a ton of details on what's new, what's the same, and more on IGN: https://t.co/wd14GeUHXP#THPS pic.twitter.com/MKeKsmH3Sf