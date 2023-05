Anuncian top ten de los juegos más vendidos de Nintendo Switch

Nintendo publicó un informe de su año fiscal donde reveló los 10 juegos con mayores ventas que ha tenido la Nintendo Switch desde que fue lanzada en 2017, entre los datos más relevantes obtenidos de este top ten es que la franquicia de Mario se mantiene como una de las propiedades más valiosas.

El top 5 está conformado de la siguiente forma Mario Kart 8 Deluxe es el líder indiscutible con 53.79 millones de ventas, Animal Crossing: New Horizons ocupa el segundo sitio con 42.21 millones, mientras que el tercer lugar es de Super Smash Bros Ultimate con 31.09 millones, la cuarta plaza fue para The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 29.81 millones y Pokémon Espada y Escudo con 25.82 millones se adueñó del quinto sitio de este conteo.

El resto del Top 10 se distribuye de la siguiente forma:

6 Super Mario Odyssey con 25.76 millones

7 Pokémon Escarlata y Púrpura – 22.10 millones

8 Super Mario Party – 19.14 millones

9 New Super Mario Bros. U Deluxe – 15.41 millones

10 Ring Fit Adventure – 15.38 millones

Con información de Nintendo