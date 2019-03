Crean App para eliminar a tu ex de las fotos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mark Rofe tuvo la brillante idea de crear una aplicación para todos los que tienen una fotografía donde salen muy bien pero que ya no pueden usar en sus redes porque sale su ex de hace unos meses o años.

La App se llama "Ediy My Ex", que sirve para eliminar a tu ex de las fotos que te gustan sin que parezca que hubiera estado ahí. Mark tuvo la idea después de que unos de sus amigos le pidiera ayuda para eliminar a su ex pareja de una fotografía que le gustaba demasiado, informó El Debate.

La aplicación es muy fácil de usar, lo que tienes que hacer es añadir tu imagen a la plataforma y en 48 horas recibirás la fotografía ya editada (sin tu ex). Para recibir tu foto tendrás que pagar 8 euros por foto, que son 175 pesos según la divisa diaria.

El creador ha compartido en sus redes sociales el antes y el después de las fotos que se han editado para que la gente se anime a usar esas fotos que tanto les gustan pero que pensaron que ya no podrían usar por sus ex parejas.

