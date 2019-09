¡Increíble! Esta es la app que te permite cambiar rostros en videos

Agencia

CHINA.- La app que le permite al usuario hacer sus propios videos falsos con tan solo subir una foto, se publicó el viernes y en apenas unos días se convirtió en una de las app gratuitas más descargadas en Apple Store, en China, su nombre es Zao.

De acuerdo a Infobae, la aplicación gratuita permite intercambiar rostros para colocar al usuario como protagonistas de diferentes escenas populares de series y películas se volvió viral en China.

El enorme éxito de esta plataforma que facilita la creación de estos videos falsos creó preocupación en algunos usuarios que consideran que esto podría afectar la privacidad de la gente, según reporta Bloomberg.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT